Avion na letu Stokholm - Nica sa 169 putnika primio dojavu o bombi

OSLO - Norveški avion sa 169 putnika, koji je poletio iz Stokholma, morao je prinudno da sleti nakon što je primio prijetnju bombom, javila je agencija Aftonbladet.

U izvještaju se navodi da je prijetnja upućena u telefonskom pozivu iz Osla.

Policija i Hitna pomoć su dočekali avion, a svi putnici i članovi posade su evakuisani, prenio je "Sputnjik".

Avion je bio na letu prema Nici, na Azurnoj obali.

Norwegian flight #DY4321 from Stockholm to Nice returned to Stockholm because of a bomb threathttps://t.co/lszdEpGNwE pic.twitter.com/mETxxMgpct