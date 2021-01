Avion nestao sa radara nakon polijetanja

U padu aviona kod Džakarte stradalo je više od 50 putnika, javio je Rojters pozivajući se na lokalne medije.

Putnički avion "boing 737" u kojem je bilo 59 putnika, nestao je sa radara dok je letio iznad mora. Sve se odigralo nakon što je "pao 10.000 stopa (3.048 metara) nekoliko minuta nakon polijetanja iz Džakarte, prenosi Dejli Mejl.

Prema prvim informacijama avion pao samo nekoliko minuta nakon uzlijetanja u Indoneziji. Letjelica je, prema prvim nezvaničnim informacijama, pala u more.

U njemu je, po nezvaničnim podacima, bilo 59 putnika, uključujući petoro djece i bebu.

Avion kompanije Srivijaia Air putovao je iz Džakarte za Pontianak u Indoneziji.

Avion je pao 10.000 stopa (3048 metara) za manje od jednog minuta, otprilike četiri minuta nakon polijetanja. Mediji prenose da je avion izgubio kontakt sa kontrolom leta.

Na Twitteru kruže brojne objave o ovom događaju. Indonežanska avio-kompanija prati situaciju.

Sriwijaya Air flight #SJ182 lost more than 10.000 feet of altitude in less than one minute, about 4 minutes after departure from Jakarta.https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/MAVfbj73YN