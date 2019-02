Avion pao na kuću u Kaliforniji, petoro mrtvih

LOS ANĐELES - Pet ljudi je poginulo nakon što je u nedjelju u Los Anđelesu mali avion pao na kuću.

Avion s dva motora se raspao i zapalio u zraku, a potom je pao u predgrađu Los Anđelesa. Let je krenuo po zlu samo nekoliko minuta nakon što je poletio s lokalnog aerodroma udaljenog 32 km jugoistočno od grada. Žrtve još uvijek nisu identifikovane, a dvije povrijeđene osobe su u bolnici zbog opekotina.

Lokalni stanovnici su čuli eksploziju koja je zapalila dvospratnu kuću oko 13.45 sati po lokalnom vremenu. Pilot Cessne 414A je bio jedini putnik u avionu te je poginuo, a preostale četiri žrtve, dvije žene i dvojica muškaraca, bili su u kući.

Ostaci aviona su rasuti na području četiri bloka.

Na mjesto događaja su stigla 72 vatrogasca te lokalna policija, a istraga o nesreći još uvijek traje.

