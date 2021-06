Avion britanske kompanije British Airways imao je nezgodu na londonskom aerodromu Hitrou, kada je nos letjelice pao na zemlju.

Na fotografiji se vidi Dreamliner 787 sa prednjim dijelom aviona na zemlji, dok pored njega stoje stepenice.

Ouch! British Airways 787 Dreamliner (G-ZBJB) has suffered from a nose gear collapse on stand 583 at Heathrow Airport#aviation #AvGeek pic.twitter.com/HdbfnONxNO