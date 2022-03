Avion predsjednika Poljske prinudno sletio u Varšavu

Avion poljskog predsjednika Andžeja Dude prinudno je sletio u Varšavu.

Predsjednik nije bio u opasnosti, kažu iz njegove kancelarije, a prenosi Rojters.

Kako je saopštila kancelarija predsjednika Poljske, sprema se rezervni avion koji će Dudu odvesti u Žešov, gdje bi trebalo da se sastane s američkim predsjednikom Bajdenom, koji je tamo već stigao.

Grad se nalazi 100 km od granice s Ukrajinom. Dva predsjednika bi trebalo da se danas sastanu zbog vojne operacije Rusije.

Air Force One landed at Rzeszow airport in Poland near Ukrainian border. Joe Biden is expected to meet American soldiers here. pic.twitter.com/4HrRmQIZQP