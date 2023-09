Avion prisilno sletio jer je putnik izazvao "biološku opasnost"

​Dugi let između Atlante i Barselone bio je prisiljen okrenuti se nakon što je doživio "problem biološke opasnosti" od putnika koji je "cijelim putem imao diareju".

Let Delte 2. septembra između Atlante i Barselone vratio se oko sat vremena nakon polijetanja. U objavi ponovo podijeljenoj na Twitteru, "LiveATC" je snimio zvuk pilota koji objašnjava situaciju.

"Ovo je pitanje biološke opasnosti", rekao je pilot. "Imali smo putnika koji je imao diareju cijelim putem u avionu, pa žele da se vratimo u Atlantu." Objava je bila preplavljena odgovorima, a neki su tvrdili da su bili na letu.

"Moj partner je bio na tom letu! Bilo je prilično loše", tvrdi jedna osoba.

Drugi je napisao:

"Kapao je niz prolaz, užasno je smrdio. Dezinfekciono sredstvo s mirisom vanilije koje je korišteno na njemu samo je učinilo da miriše na s**nje vanilije. Nakon što je avion sletio, temeljno je očišćen. Otišli su tek oko 02:30 ujutro."

A Delta Airlines Airbus A350 turned around back to Atlanta Friday night because of diarrhea throughout the airplane from a passenger and it’s a biohazard. The FAA flight strip for DL194 was posted to Reddit (xStang05x) Also a passenger posted here asking why her son’s… pic.twitter.com/VWbkB47wF1