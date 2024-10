Avion proletio kroz "uragan vijeka" koji se približava Floridi (VIDEO)

Florida se priprema za jednu od najjačih tropskih oluja u posljednjih 100 godina. Uragan Milton ide prema američkoj obali, a vlasti pozivaju stanovnike da se hitno evakuišu. Milton je opet ojačao na kategoriju 5 i mogao bi biti najjača oluja koja je ikad pogodila Floridu.

Iako se predviđa da će oslabiti prije nego što stigne do kopna, porašće u veličini, što znači da će se njegovi katastrofalni uticaji osjetiti na većem području. Očekuje se da će na obalu Floride stići tokom današnjeg dana.

Stanovnicima je danas posljednji dan da se evakuišu. S obzirom na to da je više od milijun ljudi u obalnim područjima dobilo naredbu o evakuaciji, oni koji su bježali na sigurno ostali su bez goriva na zakrčenim auto-putevima i benzinskim pumpama.

Bumpy ride into Hurricane #Milton on @NOAA WP-3D Orion #NOAA43 "Miss Piggy" to collect data to help improve the forecast and support hurricane research. Visit https://t.co/3phpgKNx0q for the latest forecasts and advisories Visit https://t.co/UoRa967zK0 for information that you… pic.twitter.com/ezmXu2Zqta