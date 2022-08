Avion promašio pistu nakon što su oba pilota zaspala

KARTUM - Avion etiopske avio-kompanije na letu iz Sudana ka Etiopiji promašio je slijetanje prošle nedjelje zato što su oba pilota zaspala u kabini.

Incident se odigrao na letu ET343, koji je prevozio putnike iz Kartuma u Adis Abebu 15. avgusta.

Uzbuna je podignuta kada se avion približio aerodromu, ali nije počeo da se spušta.

Dok je kontrola saobraćaja pokušavala da stupi u kontakt sa pilotima, autopilot letjelice držao je avion na krstarećoj visini od nešto preko 10 kilometara.

Nakon što je avion preletio zadate koordinate oglasila se automatska uzbuna koja je probudila pilote.

Avion su spustili 25 minuta poslije toga.

Deeply concerning incident at Africa’s largest airline — Ethiopian Airlines Boeing 737 #ET343 was still at cruising altitude of 37,000ft by the time it reached destination Addis Ababa Why hadn’t it started to descend for landing? Both pilots were asleep. https://t.co/cPPMsVHIJD pic.twitter.com/RpnxsdtRBf