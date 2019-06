Avion pun putnika hitno sletio, a onda je eksplodirala guma

Guma točka indijskog putničkog aviona, u kom je bilo 168 putnika i članova posade, eksplodirala prilikom hitnog slijetanja.

Eksplozija se dogodila u srijedu ujutro, prilikom slijetanja na aerodrom u Džaipuru, glavnom gradu indijske države Radžastan.

Izvori su lokalnim medijima rekli da je pilot, po polijetanju, imao problem s jednom od dvije gume, sa lijeve strane letjelice.

Pilotu je pošlo za rukom da bezbejudno spusti avion, jer je druga guma bila ispravna, a niko od putnika nije povrijeđen.

A Spice-Jet flight carrying 168 passengers on board had to make an emergency landing at Jaipur Airport after one of it's tyres bursted. pic.twitter.com/iLWIpqxGZE