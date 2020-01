Avion sa 150 putnika skliznuo sa piste i izletio na ulicu

TEHERAN - Iranski putnički avion sa 150 putnika skliznuo je s piste i izletio na ulicu u južnom gradu Mahšar, nakon što je prilikom slijetanja pukao stajni trap.

Niko nije teže povređen, javlja AP.

Putnici su izašli iz aviona na prednja vrata i na izlaz za slučaj opasnosti noseći svoj ručni prtljag, pokazuju snimci lokalne televizije.

Direktor aerodroma rekao je da su svi putnici bezbjedno napustili letjelicu.

Iranska državna televizija javila je da se incident dogodio tokom grubog slijetanja oko 9.30 po lokalnom vremenu.

Ovo je treći incident u posljednjih nekoliko dana sa avionima u Iranu, poslije nesreće kada je 8. januara oboren ukrajinski avion.

Eye witness sending me these images says all passengers got off the plane. #Iran #Mahshahr #CaspianAirline pic.twitter.com/1jT608cOOp