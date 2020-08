Avion sa oko 200 osoba skliznuo sa piste u Indiji i prepolovio se

Avion Air India Express skliznuo je sa avionske piste u gradu Kožikodu u Indiji, a prema nezvaničnim informacijama poginule su najmanje tri osobe.

"Air India Express let br. 1344 iz Dubaija prema Kalikutu skliznuo je s piste u Kožikodu u 19:41 sati po lokalnom vremenu. Nije prijavljen požar u vrijeme slijetanja. U avionu je bilo 174 putnika, 10 beba, dva pilota i pet članova posade. Prema prvim izvještajima u toku su operacije spasavanja i putnici se prebacuju u bolnicu kako bi im se pružila zdravstvena njega", priopštilo je indijsko ministarstvo u izjavi.

Indijske vlasti apelovale su na hitne službe da preduzmu hitnu akciju nakon nesreće, javlja CNN.

Svjetski mediji javljaju da je avion, koji je letio iz Dubaija, skliznuo s piste pri slijetanju, te da je do nesreće došlo u trenutku kada je padala jaka kiša.

Prema prvim fotografijama sa mjesta nesreće, vidi se da je avion prepolovljen, a da su dijelovi razbacani po obližnjim livadama.

CNN je objavio da su poginule najmanje tri osobe - pilot i dva putnika, "Sputnjik" prenosi da je više od 30 ljudi hospiitalizovano. Prema izvorima pojedinih medija najmanje 60 osoba se vodi kao nestalo.

Ovo je prva nesreća na aerodromu Karipuru od kada je otvoren 1998. godine.

Kerala: An Air India Express plane skidded during landing at Karipur Airport, Kozhikode. More details awaited. pic.twitter.com/TxrQEzxPDV

Aircraft overshoots runway due to which it crashed and spit in two ! #calicutcrash https://t.co/gpT9mHM9bS