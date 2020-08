Avion sa oko 200 osoba skliznuo sa piste u Indiji i prepolovio se

Avion Air India Express skliznuo je sa avionske piste u gradu Kožikodu u Indiji, a prema nezvaničnim informacijama poginule su najmanje tri osobe.

Svjetski mediji javljaju da je avion, koji je letio iz Dubaija, skliznuo s piste pri slijetanju oko 19.45 časova spo lokalnom vremenu, te da je do nesreće došlo u trenutku kada je padala jaka kiša. Prema pisanju "Sputnjika" u avionu je bio između 170 i 194 putnika.

Prema prvim fotografijama sa mjesta nesreće, vidi se da je avion prepolovljen, a da su dijelovi razbacani po obližnjim livadama.

CNN je objavio da su poginule najmanje tri osobe - pilot i dva putnika, "Sputnjik" prenosi da je više od 30 ljudi hospiitalizovano. Prema izvorima pojedinih medija najmanje 60 osoba se vodi kao nestalo.

Kerala: An Air India Express plane skidded during landing at Karipur Airport, Kozhikode. More details awaited. pic.twitter.com/TxrQEzxPDV

Aircraft overshoots runway due to which it crashed and spit in two ! #calicutcrash https://t.co/gpT9mHM9bS