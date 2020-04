Avion sa ruskom medicinskom pomoći sletio u Njujork

NJUJORK - Ruski vojni transportni avion stigao je u Sjedinjene Američke Države, noseći tone medicinske opreme i maski da bi pomogli Vašingtonu u borbi protiv virusa korona.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin ponudio je pomoć u telefonskom razgovoru sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom u ponedjeljak, kada su dvojica lidera razgovarali o tome kako najbolje da odgovore na epidemiju virusa korona, preneo je Rojters.

Avion u organizaciji ruskog Ministarstva odbrane poleteo je rano jutros sa aerodroma nedaleko od Moskve i poslije 8.000 kilometara dugog puta prizemljio se u Njujorku, gradu koji je najviše pomogođen epidemijom virusa korona u SAD, pišu svjetski mediji.

Pošiljka će verovatno biti nepopularna kod nekih kritičara Trampa koji su ga pozvali da se drži podalje od Putina i koji tvrde da Moskva koristi takvu vrstu pomoći kao geopolitički i propagandni alat za unapređivanje svog uticaja, što Kremlj negira, navela je agencija.

"Tramp je sa zahvalnošću prihvatio ovu humanitarnu pomoć", rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, prenio je sinoć Interfaks .

Američki zvaničnik iz Vašingtona potvrdio je da je pošiljka bila direktan rezultat telefonskog razgovora Trampa i Putina u ponedeljak.

On je rekao da se pomoć sastoji od 60 tona ventilatora, maski, respiratora i druge opreme.

U SAD ima gotovo 210.000 zaraženih od korona virusa i skoro 5.000 smrtnih slučajeva.

The plane with #Russian medical equipement sent for the benifit of the US to help in the fight with #COVID19 has landed. This is solidarity in action - together we will overcome! #NewYorkCity pic.twitter.com/nU2ZGib3bq