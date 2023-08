Avion se srušio pored benzinske pumpe: Putnici čudom preživjeli (VIDEO)

Najveći nigerijski grad, Lagos, bio je poprište još jedne avionske nesreće u gusto naseljenoj urbanoj sredini kada se ultralaki avion Jabiru J430 (5N-CCQ) u utorak srušio nasred prometne saobraćajnice Oba Akran, a potom eksplodirao.

Nešto ranije, mali avion je poletio sa aerodroma Murtala Muhamed (LOS), gdje je trebalo da se vrati nakon probnog leta.

Iz još neutvrđenih razloga srušio se u urbanoj sredini, a pravo je čudo da nije bilo žrtava.

Na društvenim mrežama kruže snimci nesreće, zabilježeni sigurnosnim kamerama, a vidimo da je letjelica pala nadomak benzinske pumpe, prevrnula se i zapalila.

Incident dogodio se oko 15.30 časova po lokalnom vremenu, a brojni svjedoci počeli su panično da bježe, prenosi The Guardian.

Srećom, pojedinci su ostali prisebni i dotrčali da pomognu ljudima u avionu - pilotu i putniku.

"Dvije osobe su izvučene iz letjelice i prevezene u bolnicu. Uzroci nesreće se utvrđuju, a zahvalni smo službama za vanredne situacije na brzoj reakciji. Istovremeno, zahvaljujemo se građanima koji su pomogli žrtvama", rekao je guverner države Lagos, Babadžide Sanvo-Olu.

Sanvo-Olu je dodao da su brojni građani donosili vodu kako bi što prije ugasili požar, i tako spriječili dalje incidente.

Prema podacima specijalizovanog servisa za nesreće i incidente u vazduhoplovstvu Aviation-safety (ASN), avion je bio u vlasništu kompanije Air First Hospitality & Tours.

Jabiru J430 pripada velikoj porodici australijskih lakih aviona s dva ili četiri sjedišta, razvijenih za turistički sektor.

Napravljen je od kompozitnih materijala (raspon krila iznosi 9,5 metara), a pokreće ga šestocilindrični motor Jabiru 3300 od 120 KS.

Kompanija Jabiru Aircraft prodaje polugotovu letjelicu, u vidu kompleta, a kupac je kasnije sklapa - za to je potrebno je oko 600 radnih sati, prenosi Aero.rs.

The jet crashed at the front of my office Oba AKRAN av. Ikeja ( the cctv video from my office) pic.twitter.com/3s0TcqQScX