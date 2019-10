Avion se zabio u kuću, vatra zahvatila više objekata

Avion se zabio u kuću u Nju Džersiju, javljaju američki mediji. Požar je zahvatio najmanje dvije kuće, javlja "Daily Mail".

Radi se o Cessni 414. Još nema informacija koliko je ljudi bilo u avionu, a koliko u kućama.

Prema nekim informacijama, u niko ko se nalazio u kućama, na sreću, nije povrijeđen, a u avionu se samo nalazio avion, čije stanje je još uvijek nepoznato.

"Vide se izuzetno snažan plamen i gust crni dim", rekao je novinar "NBC New York" sa mjesta događaja.

Riječ je o rezidencijalnom dijelu grada.

"Odjednom se dogodila eksplozija, odnosno prasak, glasniji od bilo koje automobilske nesreće", rekao je jedan od svjedoka, prenosi "Dnevnik.hr".

BREAKING: no one on the ground or inside these homes was injured during the #Cessna crash in #Colonia, NJ. The pilot was believed to be the only one in the plane... no word on their condition. @news12nj (video: Michael Yonone) pic.twitter.com/eJBiEVf1wV