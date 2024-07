Avion skliznuo sa piste i zapalio se, ima poginulih (VIDEO)

​KATMANDU - Najmanje pet osoba poginulo je kada je avion nepalske kompanije "Sauria airlines" sa 19 putnika i članova posade skliznuo sa piste danas tokom polijetanja u Katmanduu.

Prema pisanju "Reutersa", do nesreće je došlo kada je avion skliznuo sa piste i zapalio se.

A plane crashed on Wednesday at the Tribhuvan International Airport in Kathmandu, Nepal's capital, billowing smoke into the air, an eyewitness said. pic.twitter.com/6jAXATkuz8