Avion u Kini skliznuo sa piste, ima povrijeđenih

​PEKING - Kineski putnički avion skliznuo je jutros sa piste tokom polijetanja u gradu Čongćing, nakon čega je došlo do požara, javili su kineski državni mediji.

Svih 122 ljudi iz aviona tipa "erbas A319-115", u kojem je bilo 113 putnika, evakuisani su, a povrijeđeni su prebačeni u bolnicu, prema pisanju novinske agencije Sinhua.

Kineski državni mediji su prikazali video snimak aviona "Tibet erlajns" iz kojeg je izlazio crni dim, preneo je Kjodo.

Neki putnici su zadobili lakše povrede.

Krajem marta, "boing 737-800" srušio se u regionu Guangsi DŽuang i tada su poginule 132 osobe u avionu "Čajna istern erlajnsa".

At about 8 o'clock this morning, a passenger plane( Tibet Airlines AV9833) from Chongqing to Lhasa rushed out of the runway and caught fire at Chongqing Airport. Airbus A319-115. pic.twitter.com/futBsoot1h