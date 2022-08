Avion u kojem je Nensi Pelosi poletio prema Tajvanu?

Prema navodima pojedinih medija, avion u kojem se nalazi predsjednica Predstavničkog doma SAD Nensi Pelosi krenuo je prema Tajvanu, prema podacima sa Flightradara.

Kako se navodi na sajtu, Boing C-40C je poletio iz Kuala Lumpura u nepoznatom pravcu, preletio ostrva Borneo i Sulavesi, a zatim krenuo na sjever, prenose RIA Novosti. Let je označen kao SPAR19, a Rojters nije mogao da potrvdi da se na tom letu nalazi Pelosi i članovi njene delegacije.

Na stranici Flightradar24 piše da je Tajvan konačna destinacija leta SPAR19, u kojem je vjerovatno Pelosi.

Više američkih novinara na Twitteru piše da će u glavni grad Tajvana sletiti za otprilike pola sata.

200k people are currently tracking #SPAR19 live! https://t.co/bgOQx4RZYu We don't have any information about the destination. pic.twitter.com/pWqgdRqs16

Tajvanski mediji juče su najavili da bi Nensi Pelosi trebalo da dođe danas na Tajvan, prenoći u Tajpeiju, a u srijedu posjeti tajvanski parlament.

Podsjećamo, Ministarstvo odbrane Tajvana pojačalo je nivo borbene gotovosti od danas do četvrtka popodne, uoči moguće posjete Nensi Pelosi tom ostrvu.

Kinesko ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je danas da će Peking oštro uzvratiti ako Pelosi posjeti Tajvan.

"Kina će preduzeti odlučne mjere da zaštiti nacionalni suverenitet i teritorijalni integritet ako predsjednica Predstavničkog doma SAD Nensi Pelosi posjeti Tajvan", izjavila je na brifingu portparolka kineskog ministarstva spoljnih poslova Hua Čunjing.

Popularna stranica za praćenje avionskog prometa Flightradar24 javlja da neki korisnici ne mogu pristupiti sajtu zbog povećanog interesa za praćenje leta SPAR19, na kojem se pretpostavlja da je Nancy Pelosi.

Ranije su objavili da taj let prati 300.000 ljudi.

Because of unprecedented sustained tracking interest in SPAR19, Flightradar24 services are under extremely heavy load. Some users may currently experience issues accessing the site, our teams are working on restoring full functionality to all users as quickly as possible. pic.twitter.com/dsFrlQ67zr