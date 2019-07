Avion udario u zgradu na aerodromu u Pertu

PERT - Avion sa više od 60 putnika udario je u terminal zgrade na arodromu u Pertu.

Niko od 62 putnika i četiri člana posade nije povređen, prenosi Vest Australijen.

Avion kompanije Kobam Aviejšen udario je u zgradu dok se kretao po pisti pošto nije uspeo da ukoči.

Incident nije uticao na obavljanje drugih operacija na aerodromu.

FIFO workers have just evacuated the Cobham Aviation terminal at Perth Airport. Earlier this afternoon a plane crashed into the light pole seen here behind the building. No one was injured but plane was damaged. Emergency crews are now trying to safely remove the aircraft @6PR pic.twitter.com/jq1jvdWCf0