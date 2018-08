Avionska nesreća u Švajcarskoj, poginulo 20 osoba

BERN - Dvadeset osoba poginulo je kada se iznad švajcarskih Alpa srušio stari jednomotorni avion kompanije "Ju-Er", koji prevozi turiste.

Lokalni mediji javljaju da je u avionu bilo 17 putika i tri člana i da niko nije preživio pad.

Avio se srušio na zapadnoj strani planine Piz Segnas u kantonu Graubunden.

Policija je potvrdila da se avion srušio i da je u pitanju letjelica kompanije "Ju-Er" koja je bila na letu iz Lucerna ka Cirihu.

Olupina aviona nalazi se na 2.450 metara nadmorske visine i sa tri strane je okružena vrhovima.

Uzrok nesreće se utvrđuje.

