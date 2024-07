Avionu "Boeinga" otpao točak (VIDEO)

LOS ANĐELES - Na "Boeingu" "United Airlinesa" otpao je točak stajnog trapa prilikom polijetanja iz Los Anđelesa, ali je bezbjedno sletio u Denver, svoju planiranu destinaciju, saopštila ta je avio-kompanija.

"United Airlinesu" ponovio se inicident iz marta, nakon čega je američka Savezna uprava za bezbjednost u saobraćaju naložila bezbjednosni pregled te kompanije.

Niko nije povrijeđen na letu 1001 "United Airlinesa", a "Boeing 757-200" je politio iz Los Anđelesa juče oko 7.15 po lokalnom vremenu i sletio na aerodrom u Denveru u 10.10, naveo je portparol kompanije, renosi "Bloomberg".

