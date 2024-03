Avionu otpala guma prilikom polijetanja (VIDEO)

SAN FRANCISKO - Avionu američke aviokompanije Junajted erlajns otpala je jedna guma prilikom polijetanja sa aerodroma u San Francusku, zbog čega je avion, koji je letio za Japan, morao da bude prinudno preusmjeren u Los Anđeles.

Avion je sletio bezbjedno na aerodrom u Los Aneđelsu, saopštila je američka Savezna uprava za civilno vazduhoplovstvo.

Na snimku se može videti kako avion polijeće i neposredno nakon polijetanja otpada mu guma i pada na automobil koji je bio parkiran pored piste.

Niko nije povrijeđen, ali je zadnji dio automobila smrskan, kao i žičana ograda pored automobila. Moguće je da je još neki obližnji automobil oštećen.

"Zahvalni smo našim pilotima i kabinskom osoblju za profesionalnost koju su pokazali u datoj situaciji. Takođe, zahvalni smo našim timovima na zemlji koji su čekali sa tegljačem da odvuku avion kada je sletio. Hvala i našim timovima na aerodromu koji su pomogli putnicima", navodi se u saopštenju Junajted erlajnsa, , navodi ABC njuz, prenosi Tanjug.

Aviokompanija je poručila da će raditi sa vlasnicima oštećenih automobila na kompenzaciji štete.

Guma je bila jedna od 12 na dva glavna nosača stajnog trapa "boinga 777-200".

"Avion je napravljen da sleti bezbjedno čak i ako mu otpadne guma, ili ukoliko je oštećena", istakli su iz Junajteda.

U avionu je bilo 235 putnika, deset članova kabinskog osoblja i četiri pilota.

#BREAKING: A United Airlines Boeing 777 has lost a wheel while taking off San Francisco Several cars have been CRUSHED by the falling wheel WHAT’S GOING ON WITH BOEING AND THE AIRLINES? pic.twitter.com/zu7s5YJixg