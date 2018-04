Avionu sa 149 putnika u letu eksplodirao motor, ima povrijeđenih

Avion Southwest Airlinesa, Boeing 737 na letu 1380, morao je danas prijepodne po lokalnom vremenu prisilno da sleti na aerodrom u Filadelfiji, piše CBS.

Avion je prevozio 149 putnika iz Njujorka u Dalas kad je eksplodirao jedan od motora. Kako se saznaje, u kabini aviona je došlo do pada pritiska vazduha nakon što je komad motora aviona razbio prozor.

Jedan od putnika, Marti Martinez, opisao je na Fejsu kako misli da su to bili njegovi posljednji trenuci, a da je "krv posvuda" u avionu.

"Avion na letu 1380 iz New Yorka u Dallas morao se prisilno spustiti u Philadelphiju. Motor aviona je eksplodirao i raznio prozor tri sjedišta od mene. Eksplozija je ubila ženu (ili je ozbiljno povrijeđena) koja je sjedila pored prozora. Nama su ispale maske za kisik", napisao je Martinez na svom Facebooku.

Putnici svjedoče kako je avion, nakon što je dio iz motora raznio prozor kabine, ostao pun metalnih dijelova koji su se zabili posvuda.

Putnici iz aviona na društvenim su mrežama objavili kako je do eksplozije motora na avionu došlo na visini od 10.000 metara i da su bili sigurni kako neće preživjeti prisilno slijetanje.

What a flight! Made it!! Still here!! #southwest #flight1380 pic.twitter.com/Cx2mqoXVzY