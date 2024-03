Azerbejdžan srušio zgradu bivšeg jermenskog parlamenta u Nagorno-Karabahu (VIDEO)

BAKU - Azerbejdžanska državna televizija emitovala je danas snimak na kome se vidi kako bageri uništavaju zgradu u kojoj se nekada nalazio jermenski parlament u Nagorno-Karabahu.

Mediji su javili da su zgrada parlamenta, zajedno sa susjednim objektom u kome se nalazilo udruženje jermenskih ratnih veterana, srušeni jer su izgrađeni "nelegalno", prenio je Rojters.

Jermenija je optužila Azerbejdžan za etničko čišćenje, s obzirom da je više od 100.000 etničkih Jermena napustilo Nagorno-Karabh kada su azerbejdžanske snage prošle godine ponovo zauzele tu enklavu.

Baku to demantuje, insistirajući da su Jermeni dobrodošli da ostanu na toj teritoriji.

Jermeni iz Nagorno-Karabaha navode da su masovno otišli, ​​jer se ne osjećaju bezbjedno u Azerbejdžanu.

#Azerbaijan's state media shows more footage of #NagornoKarabakh's Parliament building being demolished, as well as several others in the vicinity. https://t.co/iSFAO1NYWf pic.twitter.com/eDOhQA2I4S