Azeri napreduju, zauzeli više naselja u Nagorno-Karabahu

BAKU - Azerbejdžanski predsjednik Ilham Alijev izjavio je da su oružane snage Azerbejdžana preuzele kontrolu nad brojnim naseljima u Hodžavendskom, Džebrailskom i Gubadlinkom rejonu u Nagorno-Karabahu.

Istovremeno, iz Karabaha javljaju da je azerbejdžanska vojska bombardovala grad Martakert.

"Odvažna azerbejdžanska vojska oslobodila je od okupacije sela Dolanar i Bunjadli u Hodžavenskom rejonu, sela Dag Tumas, Nusus, Halafli, Minbašili, Vejseli u Džebrailskom rejonu, zatim Venedli, Mirzagansanli u Zanglanskom rejonu, a takođe i Zilanli, Kurd Mahrizli, Muganli i Alaguršag u Gubadlinskom rejonu Azerbejdžana. Živjela azerbejdžanska vojska! Karabah je Azerbejdžan", napisao je Alijev na Twitteru.

Military personnel and armored vehicles of the enemy getting ready for redeployment were destroyed.#KarabakhisAzerbaijan#StopArmenianTerror#ArmenianTerrorism#LongLiveAzerbaijan#LongLiveAzerbaijanArmy pic.twitter.com/WNTmwOPusx