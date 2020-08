BBC: Da li je vrijeme da nastavimo živjeti kao prije pandemije?

Da li je vrijeme da nastavimo živjeti kao prije pandemije virusa korona - jedno je od pitanja koje postavio urednik za zdravstvene teme na BBC-u Fergus Valš.

Valš je takođe postavio i sljedeća pitanja: da li vlasti i mediji pretjeruju kada je u pitanju virus korona i zašto se smanjuje broj osoba koje umiru od virusa korona, a povećava se broj zaraženih? Za njega su to, kako je naveo, velika pitanja s obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo.

Kao pozitivno u Velikoj Britaniji izdvojio je to što, kako je napisao za BBC, virus korona skoro i da ne postoji na društvenim mrežama, to što se smanjuje broj osoba koje su teško pogođene virusom i to što je manji broj ljudi u bolnicama zbog virusa. Osim toga, ukazao je i da se smanjuje broj ljudi koji su priključeni na respiratore i da se se smanjuje broj onih koji umiru zbog virusa.

Podsjetio je da raste broj osoba zaraženih virusom korona te je kao jedan od razloga naveo to što se testira veći broj ljudi. Tvrdi da se broj testiranih u Velikoj Britaniji utrostručio od početka jula. Za njega je to pokazatelj da su se okolnosti znatno promijenile od početka pandemije.

"U martu ili aprilu bilo je mnogo više zaraženih ljudi, a koji su spadali u rizične grupe. U domovima za stare osobe bilo je po hiljadu zaraženih sedmično. Oni koji se sada zaraze su mnogo mlađi i manje su pogođeni virusom", naglasio je profesor na Univerzitetu Oksford Karl Henegan.

Henegan smatra da je cirkulacija virusa na znatno manjem nivou. Ocijenio je i da je fizičko distanciranje doprinijelo da situacija sa pandemijom bude nešto bolja.

BBC-ov Valš je takođe podsjetio i na to da medicinski radnici imaju mnogo više iskustva sa virusom korona i da zbog toga znaju kako adekvatnije tretirati pacijente. U nastavku teksta je odgovorio na pitanje da li treba nastaviti normalno živjeti.

Ako to znači povratak djece u školske učionice, onda je odgovor da, mišljenja je Valš dodajući da se pokazalo da djeca nisu među rizičnim grupama, ali da mnogo rizikuju ako nastavu ne pohađaju u školama.

Ali, ukazao je Valš, to nije slučaj sa ostatkom populacije - neke druge grupe stanovništva jesu u riziku. Smatra da će presudno biti koliko brzo će se virus prenositi u budućnosti, posebno prilikom početka nastave u školama i fakultetima te završetka godišnjih odmora.

Profesorica Imperial Koledža Vendi Barsli je upozorila da se stvari mogu pogoršati tokom zime. U Francuskoj već postoje znakovi pogoršanja epidemiološke situacije. Profesor Henegan je takođe podsjetio da virus još postoji i zbog toga je savjetovao da se stanovništvo i dalje pridržava epidemioloških mjera.

Priželjkuje da se djeluje onako kako se djelovalo u Švedskoj u kojoj mjere nisu bile toliko restriktivne kao u većini država u svijetu. Upravo su u ovoj zemlji škole ostale otvorene.

"Nisu ništa posebno učinili, već su samo pozivali na odgovorno kolektivno ponašanje. Restorani su ostali otvoreni, ali su se ljudi fizički distancirali i bili su pažljiviji. Bili su svjesni onoga što se od njih traži", dodao je Henegan.

Valš zaključuje da svaki pojedinac ima ulogu u suzbijanju pandemije i to, prije svega fizičkim distanciranjem i higijenom.

(BBC)