BBC: Grčku trese korupcijska afera

LONDON - Grčki tužioci saopštili su da imaju imena osam bivših ministara i dva bivša premijera koji se dovode u vezu sa istragom o korupciji, ali nisu naveli o kome se tačno radi, prenosi BBC.

Prema navodima istrage, farmaceutska kompanija Novartis plaćala je doktorima da propisuju lijekove te kompanije po višim cijenama, a tužilaštvo navodi da su bivši političari za to dobijali mito.



Kako se navodi, osumnjičeni su bili na vlasti od 2006. do 2015. godine, a kompanija Novartis je saopštila da sarađuje u istrazi.



Tužilaštvo je navelo i da je Grčka tako oštećena za milione evra i to u vrijeme finansijske krize, a agencija AMNA navela je, na osnovu svedočenja 20 osoba, da je Novartis platio 50 miliona evra političarima.



Grčki mediji objavili su imena bivših političara koji su navodno povezani sa aferom, a svi oni su demantovali da su umješani.



Među njima je i bivši premijer Antonis Samaras koji je kazao da se radi o kleveti i najavio tužbu protiv aktuelnog premijera Aleksisa Ciprasa.



Sva dokumenta u vezi slučaja predata su grčkom parlamentu koji bi trebalo da odluči da li će protiv bivših ministara i premijera biti pokrenuta istraga.