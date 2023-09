BBC: Hirurškinje zlostavljali i silovali u operacionim salama

LONDON - Hirurškinje tvrde da su ih kolege seksualno zlostavljale, napastvovale, a u nekim slučajevima i silovale, pokazala je masovna anketa sprovedena među pripadnicima britanske Nacionalne zdravstvene službe (NHS).

BBC News je razgovarao sa ženama koje su bile seksualno napastvovane u operacionoj sali dok je hirurški zahvat bio u toku.

Autori ove studije kažu da postoji obrazac prema kojem viši muški hirurzi zlostavljaju, i to se dešava danas u bolnicama NHS-a.

Kraljevski koledž hirurga saopštio je da su nalazi "istinski šokantni".

Seksualno zlostavljanje, seksualni napad i silovanje nazvani su javnom tajnom hirurgije.

Postoje neispričane priče o ženama koje su pipkane u njihovim hirurškim odorama, o muškim hirurzima koji brišu čelo o njihove grudi i o muškarcima koji trljaju udove u erekciji o žensko osoblje.

Nekima je ponuđeno da napreduju u karijeri u zamjenu za seks.

Ova zajednička analiza univerziteta u Egzeteru i Sariju i Radne grupa za borbu protiv seksualno neprimjerenog ponašanja u hirurgiji ekskluzivno je dostavljena BBC-ju.

Skoro dvije trećine hirurškinja koja su odgovorile na pitanja istraživača reklo je da su bile mete seksualnog uznemiravanja, a trećinu su seksualno napale kolege u posljednjih pet godina.

Žene kažu da se plaše da će, ako prijave incidente, to naškoditi njihovoj karijeri i da ne vjeruju da će NHS preduzeti bilo kakve mjere.

Vlada nervoza kad treba otvoreno da se razgovara o ovome.

Džudit, koja je sada iskusna i talentovana glavna hirurškinja, tražila je da se pomene samo njeno ime.

Ona je bila seksualno napastvovana na početku karijere dok je bila osoba sa najmanje moći u operacionoj sali, a viši muški hirurg se znojio.

"Samo se okrenuo prema meni i zabio glavu u moje grudi i shvatila sam da briše čelo o mene. Samo se zamrznete i pomislite: 'Zašto je njegovo lice u mom dekolteu?", ispričala je ona.

Kad je to uradio drugi put, Džudit je ponudila da mu donese peškir.

"Njegov odgovor uz podrugljiv osmijeh je bio: 'Ne, ovako je mnogo zabavnije'", kazala je Džudit i istakla da se osjećala prljavo i poniženo.

Još gore za nju bilo je ćutanje njenih kolega.

"On čak nije bio ni osoba najvišeg ranga u operacionoj sali, ali je znao da je njegovo ponašanje prihvatljivo i to je ono što je grozno", kazala je Džudit.

Ovo se desilo Džudit usred operacione sale, ali seksualno zlostavljanje i seksualno uznemiravanje na zadržavaju se samo u bolnici.

En, koja nije htjela da se otkrije njeno pravo ime, željela je da govori za BBC zato što vjeruje da će se promjena desiti samo ako se ljudi javno oglase.

Novinar iz oblasti zdravstva Džejms Galager pričao je En, koja je "bila izložena nesporazumnom seksu sa višim hirurgom dok je bila stažistkinja", prenio je BBC.

Ona nije željela da opiše ono što joj se desilo kao silovanje, ali je nedvosmislena u tvrdnji da seks nije bio sporazuman.

To se desilo na večernjoj konferenciji ljekara iz iste specijalnosti.

Prema već dobro poznatom obrascu, ona je bila stažistkinja, a on viši ljekar.

"Vjerovala sam mu, ugledala sam se na njega. Iskoristio je to povjerenje tako što mi je rekao da ne poznajem druge ljude ovde i da ne mogu da im vjerujem. I zato me je otpratio do mjesta gdje sam odsjela, mislila sam da želi da razgovaramo, a on se najednom ostrvio na mene i imao seks sa mnom", ispričala je En.

Dodaje da se njeno tijelo u tom trenutku samo ukočilo.

"Nisam mogla da ga zaustavim. Ja to nisam željela, to ni u jednom trenutku nije bilo ono što sam željela, bilo mi je potpuno neočekivano", kazala je En.

Dodala je da, kada ga je vidjela narednog dana, "jedva je uspjela da ostane pribrana".

"Nisam mislila da mogu da dignem prašinu, osjećala sam da vlada veoma snažna kultura trpljenja onoga što vam je urađeno", ispričala je En.

Ovo je imalo trajne posljedice na nju, prvo je ostavivši emocionalno otupjelom, a godinama kasnije "uspomena na to bi joj neočekivano samo nahrupila u misli kao užas, 'kao noćna mora' na poslu, čak i dok se spremala da operiše pacijenta".

Naširoko je prihvaćeno da postoji kultura ćutanja o ovakvom ponašanju.

Hirurška obuka se zasniva na učenju od starijeg kolege u operacionoj sali i žene su rekle za BBC da je rizično progovarati javno o onima koji imaju moć i uticaj na njihove buduće karijere.

Izvještaj, koji će biti objavljen u Britanskom časopisu za hirurgiju, prvi je pokušaj da se stekne prava slika o razmjerama ovog problema.

Registrovani hirurzi, i muškarci i žene, pozvani su da učestvuju anonimno, a odazvalo se njih 1.434.

Polovina ispitanih su bile žene: 63 odsto žena bile su meta seksualnog uznemiravanja kolega, 30 odsto žena bile su seksualno napastvovane od kolega, a 11 odsto žena prijavilo je prisilan fizički kontakt povezan sa prilikom za napredovanje u karijeri.

Prijavljeno je najmanje 11 slučajeva silovanja, dok su 90 odsto žena i 81 odsto muškaraca bili svjedoci neke vrste seksualno neprimjerenog ponašanja.

Iako izvještaj pokazuje da su i neki muškarci bili izloženi ovakvom ponašanju, odnosno 24 odsto ih je bilo seksualno uznemiravano, u njemu se zaključuje da muški i ženski hirurzi "žive različite realnosti".

"Naši nalazi će najvjerovatnije poljuljati povjerenje javnosti u hiruršku profesiju", kaže doktor Kristofer Begeni sa Univerziteta u Egzeteru.

U međuvremenu, drugi izvještaj "Prekidanje tišine: Bavljenje problemom seksualno neprimerenog ponašanja u zdravstvu", daje preporuke šta mora da se promijeni.

Oba izvještaja sugerišu da se relativno mali procenat hirurškinja u profesiji, njih 28 odsto, u kombinaciji sa činjenicom da je hirurgija strogo hijerarhijski organizovana, pruža nekim muškarcima značajnu moć, što je loša kombinacija u oblasti koja je inače poznata kao okruženje pod stalnim visokim pritiskom.

"To dovodi do toga da ljudi smiju da se ponašaju nekažnjeno, a veći dio ovoga prolazi nezabilježeno", kaže Keri Njulends, glavna hirurškinja sa Univerziteta u Sariju.

Ona je bila motivisana da se uhvati u koštac sa takvim ponašanjem nakon što je čula iskustva mlađih koleginica.

"Najčešći scenario je da je mlađu stažistkinju zlostavljao stariji muškarac, koji je često i njen pretpostavljeni. A to za posljedicu ima kulturu ćutanja u kojoj su ljudi u stvarnom strahu za svoju budućnost i karijeru ako se javno oglase", kaže Njulendsova.

Druga tema koja je iznikla iz ovih podataka je nedostatak vjere u tijela kao što su NHS fond, Generalni medicinski savjet, koji upravlja britanskim registrom doktora kojima je omogućena praksa, i Kraljevski koledži, koji zastupaju različite specijalnosti u medicini, da će se stvarno pozabaviti ovim problemom.

"Potrebna nam je krupna promjena u istražnim procesima da bi oni postali eksterni i nezavisni, a da bi zdravstvo postalo bezbjednije mjesto za rad", kaže Njulendsova.

Tim Mičel, predsjednik Kraljevskog koledža za hirurge Engleske, rekao je da su nalazi ankete "duboko šokantni i biće izvor velikih neprijatnosti za hiruršku profesiju".

Govoreći za BBC Radio 4, on je priznao da je "očigledno da je to velik problem" koji se ne rješava.

"Moramo da pokrenemo kulturu nulte tolerancije kako bismo pokrenuli mehanizme prema kojima će pogođene osobe osjećati da su bezbjedne da se oglase, prijave incidente i da osjećaju će biti ozbiljno shvaćene", rekao je on.

Doktorica Binta Sultan iz NHS Engleske rekla je da je izvještaj "izuzetno uznemirujuće štivo" i predstavlja "očigledan dokaz" da je potrebno uraditi više da bi bolnice "postale bezbjedne za sve".

"Već preduzimamo krupne korake da to postignemo, kao što je obavezivanje da ćemo pružiti više podrške i jasne mehanizme prijavljivanja onima koji su pretrpjeli uznemiravanje ili neprimjereno ponašanje", kazala je ona.

Generalni medicinski savjet je prošlog mjeseca ažurirao profesionalne standarde za doktore.

"Seksualno postupanje prema pacijentima ili kolegama je neprihvatljivo", kaže generalni direktor ovog tijela Čarli Mesi.

Dodao je da je "teško neprofesionalno ponašanje inkompatibilno" sa medicinskom praksom u Velikoj Britaniji.

Na pitanje da li je hirurgija danas bezbjedno mjesto za rad za žene Džudit je odgovorila: "Nije uvijek. I užasno je što tako nešto mora da se prizna".