BBC-ev voditelj dobio pet i po godina zatvora

NOTINGEM - Bivši BBC-jev radio voditelj Aleks Belfild, koji je proglašen krivim za uhođenje četvero ljudi, uključujući voditelja Džeremija Vejna, osuđen je na pet i po godina zatvora.

Izričući mu kaznu na kraljevskom sudu u Notingemu, sudija Saini rekao je da su Belfildove metode uhođenja "jednako učinkovit način zastrašivanja žrtava i da se s njima na mnogo načina mnogo teže nositi" nego s "tradicionalnim uhođenjem".

