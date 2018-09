Babiš: Evropa mora da zaštiti svoju civilizaciju i kulturu

PRAG - Evropa mora da se bori za svoju kulturu i vrijednosti u vrijeme migrantske krize, rekao je češki premijer Andrej Babiš.

On je istakao da su nedavni neredi u NJemačkoj pokazali kako nekontrolisani priliv migranata može da vodi eksplozivnim situacijama.

"Kemnic je odmah tu, iza ugla. Ovdje je riječ o borbi da se očuvaju naša evropska civilizacija i kultura. Ne želimo da ovdje živimo kao u Africi ili na Bliskom istoku", smatra Babiš.

On je ocijenio da su Evropljani šokirani i prepadnuti. "To što se dogodilo u Kemnicu to nije samo jedno ubistvo, tu se radi o ubistvima više tinejdžerki i seksualnim napadima", rekao je Babiš.

On je rekao da je situacija kao ona u Kemnicu veoma opasna za Evropu, jer tenzije u NJemačkoj pogađaju i susjedne zemlje.

Premijer je ponovio svoje dugogodišnje protivljenje pokušajima Evropske komisije da prisili njegovu zemlju da prihvati migrante, prenosi "Raša tudej".

On je osudio postojeću migrantsku politiku EU, ističući da države EU moraju da se ujedine i nađu održivo rješenje za migrantsku krizu.

Babiš, koji je prošle sedmice posjetio Italiju, Mađarsku i Maltu gdje je tražio zajednički stav o migrantima, sastaće se 5. septembra sa njemačkim kancelarom Angelom Merkel u Berlinu.

Ministar spoljnih poslova NJemačke Hajko Mas rekao je ranije da EU ne treba da prisiljava pojedine članice da prihvate migrante.