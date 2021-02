Bačen Molotovljev koktel u blizini sinagoge u Londonu

Muškarac je uhapšen nakon što je navodno bacio Molotovljev koktel u blizini sinagoge u Londonu .

Policija je zatvorila Golders Green Road na sjeveru prijestonice, a druge hitne službe požurile su na lice mjesta, prenosi "Daily Mail".

Policajci su priveli muškarca, ali su rekli da niko nije povrijeđen tokom incidenta u blizini sinagoge kongregacije The Golders Green Beth Hamedrash.

Na snimcima se vide vatrogasci koji se bore sa malim požarom, dok se čuje kako ljudi razgovaraju o tome da li ga je izazvala benzinska bomba.

"Jevrejske vijesti" izvijestile su da policija ne vjeruje da je incident povezan sa terorom ili antisemitizmom.

Trust za bezbjednost zajednice, dobrotvorna organizacija koja pomaže britanskim Jevrejima u sigurnosti i antisemitizmu, rekao je u tvitu:

"Incident u Golders Greenu danas popodne izgleda da nije povezan sa terorizmom".

"Zahvaljujemo se hitnim službama na njihovoj stalnoj budnosti i radu", dodali su iz Organizacije.

Odbornik za zapadnu Hendonu Aleks Prager rekao je da su policija i vatrogasci na licu mjesta.

"Izgleda da je bačen Molotovljev koktel pored sinagoge", napisao je Pager na Twitteru.

Jedan čovjek je rekao: "Zašto je sve to vrijeme čekao da baci tu malu bočicu?"

Desetine policajaca i vatrogasaca mogu se vidjeti kako trče niz put.

Svjedok je za "Jevrejske vijesti" rekao da je na mjestu događaja bilo puno službenika policije i da je čuo kako helikopter nadlijeće to područje.

"Put je zagrađen od Ravenscrofta do Be Kosher-a i vidjeli smo policiju i brojne neobilježene automobile. Policija je rekla da je to 'situacija života i smrti', ali nismo čuli više informacija", rekao je svjedok.

A Peter Phillips je rekao Ham and High-u:

"Vidjeli smo da su se pojavila sva hitna vozila. Vatrogasci, hitna pomoć, mora da je bilo oko 15 policijskih vozila. Vidjeli smo kako su se pojavila prva dva policijska automobila i ljudi su izjurili iz stana na spratu pokazujući na automobil koji je ubrzao i krenuli pravo za njim".

Iz policije su rekli da su zaprimili poziv u 12.28 sati, te da su pri dolasku na mjesto događaja zatekli muškarca u automobilu za kojeg vjeruju da je "zapalio predmet".

"Ne vjeruje se da su pripadnici javnosti ili službenici povrijeđeni. Istrage su u toku. Čovjek je uhapšen zbog sumnje da je počinio niz krivičnih djela. Iz predostrožnosti su obližnji putevi zatvoreni", naveli su iz policije.