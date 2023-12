Bagdad gađan raketama, meta bila Zelena zona (VIDEO)

BAGDAD - ​Snažno utvrđena bagdadska Zelena zona u kojoj je smještena ambasada Sjedinjenih Država pogođeno je u petak u zoru s nekoliko raketnih projektila, ali još se ne zna gdje su tačno projektili udarili niti ima li štete, saznaje se iz dva izvora.

U četiri sata ujutro su se čule eksplozije u iračkoj prestonici u blizini američke ambasade te su se oglasilie sirene i pozivi ljudima da se sklone, vidi se na video snimcima objavljenim na društvenim mrežema koje je potvrdio obavješteni izvor.

