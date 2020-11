Bajden 248, Tramp 214 elektorskih glasova

VAŠINGTON - Nakon što je osvojio saveznu američku državu Viskonsin, demokratski predsjednički kandidat Džozef Bajden ima 248 elektorskih glasova, dok republikanski kandidat Donald Tramp ima 214 glasova.

Za pobjedu na izborima potrebno je 270 elektorskih glasova.

Prema današnjim projekcijama CNN-a, Džozef Bajden pobijedio je u saveznoj državi Viskonsin, koja donosi 10 elektorskih glasova.

Bajden je, kako navodi CNN, osvojio 49,4 odsto glasova, a Tramp 48,8 procenata.

Izborni štab predsjednika Donalda Trampa odmah je najavio da će zatražiti ponovno brojanje glasova u Viskonsinu, iako rezultati predsjedničkih izbora u toj državi tek treba da budu zvanično proglašeni.

Trampov advokat Rudi Ðulijani saopštio je da je krenuo u Pensilvaniju sa pravnim timom kako bi osporio izborne rezultate u toj državi koja se smatra važnom za ishod izbora u SAD.

On je na Tviteru naveo da je u Filadelfiji došlo do "masovnih prevara" tvrdeći da demokrate pokušavaju da "ukradu" predskedničke izbore 2020. godine i da republikanci to neće dozvoliti, prenosi Indipendent.

Dodao je da je Tramp na osnovu 75 odsto prebrojanih glasova u prednosti za 550.000 glasova.

Kampanja Donalda Trampa najavila je prethodno pravni postupak pred Vrhovnim sudom zbog netransparentnosti prilikom prebrojavanja glasova u Pensilvaniji.

Time se otvara mogućnost za privremeno zaustavljanje prebrojavanja glasova u toj državi koja nosi 20 elektorskih glasova.