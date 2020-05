Bajden Afroamerikancima: Ako glasate za Trampa, niste crni

NJUJORK - Džozef Bajden poručio je Afroamerikancima da "nisu crni" ako na predsjedničkim izborima u novembru glasaju za predsjednika Donalda Trampa, što je izazvalo kritike da se odnosi sa nepoštovanjem prema glasačima koji bi mogli da presude o tome ko ulazi u Bijelu kuću.

Kandidat sa najviše šansi za predsedničku nominaciju pojavio se u radio emisiji "Brekfest klub" koja se dosta sluša u afroameričkoj zajednici.

Voditelj Šarlamejn Da Gad pokušao je da sazna da li Bajden razmatra da mu senatorka iz Minesote Ejmi Klobučar koja je bijelkinja bude potpredsjednica, uz napomenu da su mu "crni glasovi spasili politički život na primarnim izborima i da žele nešto od njega".

"Neću da saopštim o kome sve razmišljam, ali garantujem vam da tu ima mnogo crnih žena. Mnogo", rekao je Bajden.

Bajdenova asistentkinja je tada signalizirala da završi intervju, na šta je Da Gad rekao da to ne može da radi na crnačkom mediju.

Bajden je odgovorio da on tako radi i na crnačkim i na bjelačkim medijima, i da je njegovoj ženi potreban televizijski studio iz kog se javio za taj program.

"Ako vam je problem da odlučite da li ste za mene ili za Trampa, onda niste crni", rekao je on.

Komentari stižu u odlučujućem trenutku za predsjedničku kampanju, pošto Bajden pokušava da oživi multirasnu i multigeneracijsku koaliciju koja je dvaput podržala Baraka Obamu, prenosi Glas Amerike.

Već se obavezao da će odabrati ženu za potpredsednicu i da razmatra nekoliko Afroamerikanki koje bi motivisale crne glasove. Ipak, pošto ti glasovi ionako većinski nisu za Trampa, Bajden razmatra i druge kandidatkinje, kao što je Klobučar.

Tramp i njegove pristalice, nedeljama suočene sa kritikama kako se predsjednik snalazi u pandemiji, jedva su dočekale Bajdenov komentar.

Senator iz Južne Karoline Tim Skot koji podržava Trampa i jedini je crni republikanac u Senatu, rekao je da je "šokiran i iznenađen".

On je dao izjavu, u konferencijskom pozivu koji je odmah poslije Bajdenovog intervjua, organizovala Trampova kampanja.

"Kao Afroamerikanac, svjestan šta je biti crn 54 godina, bio sam iznenađen nipodaštavanjem i arogancijom u tom komentaru. Nisam mogao da verujem šta sam čuo, da on tako nisko padne da kaže ljudima šta oni treba da rade, šta da misle i šta to znači biti crn", rekao je on.

Simon Sanders, Bajdenova viša savjetnica, rekla je da je on to rekao "u šali".

"Da razjasnim šta je potpredsjednik rekao, hteo je da pojasni da bi mogao svoja dostignuća za zajednicu Afroamerikanaca da suprotstavi Trampovim u svakom momentu. Tačka", rekla je ona.

Kako se podsjeća, i Tramp ima istoriju zapaljive retorike vezane za rasu.

Kada je započinjao predsjedničku kampanju 2015, Tramp je nazvao mnoge meksičke imigrante "silovateljima". U kampanji 2016, pitao je crne glasače, "šta dođavola vi imate da izgubite?"

Nakon nereda u Šarlotsvilu u Virdžiniji 2017. između bijelih ultradesničara i antirasističkih demonstranara u kojima je poginula jedna demonstrantkinja, Tramp je rekao da ima "dobrih ljudi sa obje strane".

Prošle godine je na privatnom sastanku u Beloj kući o imigraciji, Tramp pitao zašto SAD primaju toliko imigranata i upotrebio vulgaran naziv za muslimanske afričke države. Takođe je napao četiri demokratske članice Kongresa, rekao im je da se "vrate odakle su došle", iako su američke državljanke, a tri su i rođene u SAD.

Crni glasovi su pomogli da se Bajden digne sa dna, drugim mestom na kokusu u Nevadi, pobjedom na primarnim izborima u Južnoj Karolin, nakon sramotnog početka u većinski bjelačkim Ajovi i Nju Hempširu.

Bajdena je na primarnim izborima podržalo oko 61 odsto Afroamerikanaca, prema istraživanjima AP u 17 država u kojima se glasalo tokom februara i marta.

Mala je šansa da će iznenada promijeniti podrška prema Trampu među crnim glasačima. Prema anketi Foks njuza, samo 14 odsto Afroamerikanaca koji su registrovani glasači, podržava Trampa, prema njih 84 odsto koji ne.

Sa Bajdenom se slaže 75 odsto Afroamerikanaca, 21 odsto se ne slaže.

Ipak postoji rizik da crni glasači, pogotovo mlađi, ne izađu na izbore u novembru, što bi zakomplikovalo Bajdenovu namjeru da pobjedi.