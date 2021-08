Bajden: Amerikanci na putu da okončaju evakuacije na vrijeme

VAŠINGTON - Američki predsjednik Džozef Bajden rekao je liderima G7 da su SAD na putu da okončaju povlačenje iz Avganistana do 31. avgusta, zavisno od saradnje talibana, saopšteno je danas iz Bijele kuće.

Bajden je poslao više hiljada američkih vojnika na aerodrom u Kabul nakon što su talibani preuzeli kontrolu nad Kabulom i većim dijelim Avganistana.

Skoro 6.000 vojnika pomaže u evakuaciji američkih državljana i ugroženih Avganistanaca.

Pentagon je nešto ranije saopštio da će Bajden poštovati rok za povlačenje, 31. avgust.

"Tokom sastanka sa liderima G7, predsjednik je poručio da će zadatak u Kabulu biti završen na osnovu naših ciljeva. On je potvrdio da smo na putu da okončamo evakuacije do 31. avgusta", rekla je portparol Bijele kuće Džen Psaki.

Prema njenim riječima, Bajden je ostalim liderima G7 rekao da će okončanje misije do 31. avgusta zavisiti i od saradnje s talibanima, uključujući neprestan pristup za one koji žele da se evakuišu do aerodromu.

Ona je istakla da je Bajden zatražio od Pentagona i Stejt departmenta da iznesu i dodatne planove za prilagođavanje roku, ukoliko to bude neophodno.

Američki zvaničnici izjavili su i da su SAD u redovnom kontaktu sa talibanima i da je iznesen jasan stav da rok zavisi i od njihove saradnje.