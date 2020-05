Bajden: Amerikanci umiru, Tramp igra golf

VAŠINGTON - Bivši potpredsjednik SAD, a sada demokratski predsjednički kandidat, Džo Bajden kritikovao je aktuelnog šefa Bijele kuće Donalda Trampa zato što igra golf dok u zemlji raste broj smrtnih slučajeva od korona virusa.

Tramp je ovog vikenda prvi put od početka izbijanja pandemije otišao u svoj golf klub u državi Virdžinija.

Bajden je objavio video-klip u trajanju od 30 sekundi uz tvit: "Skoro 100.000 Amerikanaca je umrlo. Desetine miliona je bez posla".

Na snimku su montirane scene na kojima se vidi kako Tramp igra golf i scene iz bolnica, pacijenata oboljelih od Kovida-19 i zdravstvenih radnika.

"Broj umrlih i dalje raste. Predsjednik igra golf", napisao je Bajden.

Nearly 100,000 lives have been lost, and tens of millions are out of work. Meanwhile, the president spent his day golfing. pic.twitter.com/H1BVNtgVjA