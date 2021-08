Bajden: Dali smo Avganistancima sve, ali nismo im mogli dati volju za borbu

Američki predsjednik Džo Bajden obratio se naciji te ponovio da ostaje pri svojoj odluci o povlačenju vojske.

"Dali smo Avganistancima sve, ali nismo im mogli dati volju za borbu", rekao je Bajden.

"To je ispravna odluka za Ameriku. Neka bog zaštiti naše diplomate i našu vojsku", zaključio je Bajden i napustio prostoriju. Novinari su odmah počeli dovikivati pitanja, ali predsjednik se samo okrenuo i otišao.

"Ne mogu i ne želim tražiti od naših vojnika da se beskonačno dugo bore u tuđem ratu. To nije u američkom nacionalnom interesu, to nije ono što naša vojska zaslužuje. Obećao sam američkom narodu kad sam se kandidovao da ću privesti taj rat kraju. Obećao sam to hrabrim vojnicima koji služe ovu naciju. Naši lideri napravili su to u Vijetnamu, ali ne želim to napraviti u Avganistanu", rekao je Bajden.

"Kad završimo tu misiju, završićemo najduži američki rat u istoriji, koji je trajao 20 godina. Sad vidimo da nema te vojne sile koja može uspostaviti demokratiju u Avganistanu, zemlju koja je poznata kao 'groblje carstava'. Počinili smo mnoge greške u proteklim dekadama, ali ja neću prenijeti tu odgovornost na sljedećeg predsjednika. Ne želim zavaravati američki narod i reći mu da nam treba još samo malo vremena. Ja sam predsjednik SAD i ta priča staje ovdje, sa mnom. Ne žalim za odlukom da se povučemo iz Avganistana i želi zadržati fokus na ostalim prijetnjama širom svijeta", rekao je Bajden.

"Odobrio sam slanje još 6.000 vojnika u Avganistanu kako bi izvukli Amerikance i naše avganistanske saveznike. Sigurno smo zatvorili našu ambasadu i izvukli naše diplomate. U narednim danima izvući ćemo hiljade američkih državljana iz Avganistana. Već smo izvukli 2.000 Avganistanaca i njihove porodice i smjestili ih u SAD. U narednim danima izvući ćemo još ranjivih Avganistanaca koji su radili za američku ambasadu i naše agencije. Pitaju me zašto nismo ranije izvukli Avganistance - zato što sami nisu htjeli otići i nadali su se da se ovo neće dogoditi tako brzo. Naša vojska obavlja tu zadaću profesionalno i učinkovito. Poručili smo talibanima da, ako nas napadnu, odgovor će biti silovit. Obranićemo naše ljude razornom silom", rekao je Bajden.

"Za sve one koji su izgubili voljene u Avganistanu, za sve vojnike koji su ostavili svoje živote i udove tamo, ovo je duboko lično. Bio sam u Avganistanu dok je rat trajao, bio sam u Kandaharu i drugim mjestima. Proveo sam vrijeme s našim trupama i shvatio sam što je moguće, a što nije. Nastavićemo podržavati Avganistance kroz diplomatiju, nastavićemo zagovarati prava ljudskih prava žena i djevojčica u Avganistanu. Ali pravi način za to nije beskonačni vojni sukob, nego diplomatija, ekonomija i pozivanje svijeta da nam se pridruži", rekao je Bajden.

"Za one koji žele da ostanemo imam nekoliko pitanja: koliko još nadgrobnih spomenika želite na vojnom groblju u Arlingtonu? Koliko još naših sinova i kćeri moramo poslati tamo? To su greške koje ne smijemo više ponavljati jer imamo vitalne interese u svijetu i ne smijemo ih ignorirati", rekao je.

"Kina i Rusija ne bi htjele ništa više nego i dalje trošimo milijarde u Avganistanu. Kad sam ugostio afganistanskog predsjednika u lipnju u Bijeloj kući, razgovarali smo iskreno. Razgovarali smo o tome je li njihova vojska spremna boriti se u građanskom ratu kad odemo, je li se njihova vlada spremna boriti protiv korupcije. Ništa od toga nisu napravili. Gospodin Ghani me uvjeravao da će se njihova vojska boriti", rekao je.

"Amerikanci neće ginuti u ratu u kojem se Avganistanci nisu spremni boriti. Avganistanska vojska imala je 300.000 ljudi, dali smo im svako oružje koje smo mogli, plaćali smo njihove plate. Pružali smo im podršku iz vazduha. Dali smo im svaku šansu, ali nismo im mogli dati volju za borbu", rekao je Bajden.

Talibani su juče ušli u Kabul i zauzeli predsjedničku palatu, nakon što je predsjednik pobjegao.

Portparol talibana Mohammad Naeem izjavio je da je rat u Avganistanu završen, da žele imati odnose s međunarodnom zajednicom i da to žele ostvariti putem dijaloga.

Većina stranih diplomata hitno je evakuisana, a na aerodromu u Kabulu je haos. Hiljade ljudi očajnički pokušavaju pobjeći. U haosu je poginulo petero ljudi. Dvoje naoružanih ljudi ubili su američki vojnici, a trojica su poginula prilikom pada s aviona.

Naime, hiljade Avganistanaca prodrlo je na pistu aerodroma u Kabulu, pri čemu se nekolicina ljudi držala za podvozje aviona. Trojica su pala neposredno nakon polijetanja aviona i poginula.

