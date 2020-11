Bajden: Jasno je da smo pobijedili u dovoljno država

VAŠINGTON - Jasno je da smo pobijedili u dovoljno država da osvojimo 270 elektorskih glasova, rekao predsjednički kandidat u SAD Demokrata Džo Bajden u obraćanju javnosti.

On se u obraćanju naciji zahvalio Amerikancima što je u vrijeme pandemije glasalo toliko ljudi.

"Nisam ovdje da kažem da smo pobijedili, ali jesam da kažem da vjerujemo da ćemo biti pobjednici", naveo je on.

Kako je naveo, pobijedio je u dovoljnom broju država na osnovu čega je osvojiti i 270 elektorskih glasova.

Govoreći o Mičigenu, rekao je da očekuje da će rezultati biti prebrojani koliko danas, te da "ima dobar osjećaj" kada je u pitanju Pensilvanija.

"Okrenuli smo Arizonu i drugi distrikt u Nebraski. Ono što mi je važno jeste da smo osvojili većinu, a sve govori da će većina nastaviti da raste ", rekao je Bajden.

On je rekao da su senatorka Kamala Haris i on na putu da osvoje više glasova nego iko ikad u kampanju.

"Kad sve ovo prođe smanjićemo tenzije, slušati jedni druge, poštovati i brinuti jedni za druge. Ujediniti se, izliječiti, biti zajedno kao nacija. Nisam naivan, znam da to nije lako", rekao je Bajden.

Dodao je da je svjestan podjela u zemlji, ali da je za napredak važno da se protivnici više ne gledaju kao neprijatelji.

On je rekao da će vladati kao predsjednik svih, da će raditi i za one koji su glasali za njega i one koji to nisu.

Ponovio je da će svaki glas biti prebrojan.

"Niko neće ugroziti našu demokratiju. Mi, narod, nećemo se smiriti, nećemo se predati. Ovo će biti pobjeda američkog naroda", rekao je Bajden.