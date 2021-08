Bajden: Naredio sam napade, vrijeme je da završimo ovaj rat

Američki predsjednik Džo Bajden obratio se sinoć javnosti nakon terorističkih napada u Kabulu.

U napadima je, poginulo 60 civila i 12 američkih vojnika, a povrijeđeno je najmanje 140 osoba.

"Teroristi su večeras napali Kabul", rekao je Bajden na početku obraćanja.

"ISIS-K oduzeo je živote američkih vojnika. Ranio je mnoge civile i mnogi civili su ubijeni. Ubijeni američki vojnici bili su junaci, junaci koji su spašavali živote drugih", rekao je Bajden.

Američki predsjednik rekao je da su im srca slomljena.

"Srca nas bole zbog svih žrtava. Bijesni smo i srca su nam slomljena", naglasio je.

"Onima koji su izveli napad - znajte, nećemo oprostiti, nećemo zaboraviti, lovićemo vas i platićete", zaprijetio je Bajden.

"Moramo dovršiti ovu misiju. Teroristi nas neće zaustaviti, nastavićemo evakuacije. Naredio sam napade na lokacije ISIS-K. Ovi teroristi neće pobijediti. Spasićemo Amerikance, i naše saveznike. Udarićemo teroriste kad želimo, gdje želimo i kako želimo".

Naglasio je da će sve Amerikance i saveznike izvući.

Predsjednik Amerike je rekao da je vojsci rekao da će odobriti nove snage ako za to bude potrebno.

"Svi komadanti su me kontaktirali i kažu da je cilj jedan - a to je izvući što više ljudi iz Kabula. Što se tiče pronalaska ISIS-ovih vođa koji su ovo naredili, mislimo da znamo ko su, nismo sigurni, i doći ćemo do njih bez velikih vojnih operacija", naglasio je Bajden.

Bajden je rekao da ima dosta ljudi koji da imaju priliku, već bi bili u avioniama za evakuaciju. Naglasio je da bi mnogi od njih došli u Ameriku.

"Snosim odgovornost za sve što se dogodilo posljednjih meseci. Ali vi znate, kao i ja, da je bivši predsjednik imao dogovor sa talibanima da će povući sve snage do maja. Zauzvrat je dobio obećanje da talibani neće napadati američke snage", podsjetio je on.

"Čvrsto stojim iza odluke o povlačenju. Zamislite gdje bi bili da sam 1. maja rekao da ćemo ostati. Imao sam samo jednu opciju - poslati još trupa da se bore u ratu i rizikuju živote kako bi pokušali uspostaviti demokratsku vladu u državi koja nikad u istoriji nije bila ujedinjena i koja se sastoji od plemena koja se nikad nisu slagala. Vrijeme je da završimo ovaj rat", zaključio je Bajden.

(B92.net)