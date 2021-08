Bajden: Podržaćemo talibane da ispune obećano

VAŠINGTON - Predsjednik SAD Džozef Bajden poručio je da će talibani imati podršku u vezi ispunjavanja obećanja da će poštovati međunarodne obaveze.

Bajden je, samo nekoliko sati nakon što je američka vojska završila povlačenje iz Kabula, rekao da će svijet podržati talibane u njihovom opredjeljenju da omoguće bezbjedan prolaz svima koji žele da napustiti Avganistan, prenosi Rojters.

Talibani od danas imaju potpunu kontrolu nad međunarodnim aerodromom u Kabulu, nakon što je i posljednji američki vojni avion napustio objekat, a lideri talibana su jutros simbolično prošli pistom, obilježavajući svoju pobjedu.

Oni su se obratili medijima na aerodromu u Kabulu, nekoliko sati nakon izlaska američkih trupa i poručili da pobjeda pripada svim Avganistancima kao i da je svijet trebalo da izvuče pouke iz ovoga, a da talibani žele dobre diplomatske odnose sa svima.

U međuvremenu, američki državni sekretar Entoni Blinken sapštio je da talibani moraju da zasluže međunarodni legitimitet i podršku tako što će da ispune svoje obaveze o slobodi putovanja, borbi protiv terorizma i poštovanju osnovnih prava avganistanskog naroda, uključujući žene i manjine.

Blinken je rekao i da će se SAD u odnosima sa talibanima voditi ne njihovim izjavama, već onim što rade kako bi ispunile svoje obaveze.

Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija usvojio je sinoć rezoluciju kojom poziva talibane da omoguće bezbjedan prolaz ljudima koji žele da napuste Avganistan i traži i da se avganistanska teritorija ne koristi za prijetnju drugim državama, niti da bude utočište terorističkim grupama.

#Taliban fighters enter a hangar in #Kabul Airport and examine #chinook helicopters after #US leaves #Afghanistan. pic.twitter.com/flJx0cLf0p