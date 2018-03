Bajden: Pretukao bih Trampa; Tramp: Ludi Bajden bi plakao

VAŠINGTON - Bivši američki potpredsjednik Džo Bajden uputio je nekoliko oštrih komentara na račun američkog predsjednika Donalda Trampa, koji je uzvratio putem Tvitera.

Bajden je ranije istakao da nikada ne bi debatovao sa čovjekom koji je postao “nacionalni lider” govoreći o tome da “može da uhvati svaku ženu za šta poželi i da bi se to svakoj svidjelo”.

“Da smo u srednjoj školi odveo bih ga iza sale za fizičko i pretukao. Bio sam u mnogo svlačionica tokom svog života, vraški sam dobar atleta. Oni koji su pričali tako kako priča Tramp su obično bili najdeblji i najružniji kurvini sinovi u prostoriji”, rekao je Bajden.

Usledila je žestoka reakcija ekscentričnog milijardera na poziciji najvažnijeg stanovnika Bijele kuće.

“Ludi Džo Bajden pokušava da se ponaša kao opasan momak. Zapravo, on je slab i mentalno i fizički, ali mi i dalje prijeti fizičkim napadom, već drugi put. On me ne zna, ali bi pao brzo i jako, plačući sve vrijeme. Džo, ne prijeti ljudima!”, napisao je Tramp.

(b92)