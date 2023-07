Bajden: Raskrvario sam nos nasilniku iz komšiluka

VAŠINGTON - Američki predsjednik Džozef Bajden ispričao je danas kako je jednom prilikom, kada je bio mali, raskrvario nos nasilniku iz komšiluka.

On je u podkastu "On Purpose", koji se bavi temama vezanim za mentalno zdravlje, rekao da ga je jednom napao nasilnik iz kraja, nakon čega mu je majka savjetovala: "Džoi, idi napolje. Sačekaj, dok ti ne priđe, i čim to uradi - udari ga pravo u nos. Daću ti 50 centi".

Na njegovo pitanje zbog čega treba to da uradi, majka mu je rekla da neće moći ponovo da hoda ulicom ukoliko to ne bude uradio.

"Bio sam nasmrt uplašen. Prišao sam mu i udario ga u nos. On je krvario, a onda je pobjegao", rekao je Bajden, prenosi Rojters.

On je u podkastu takođe rekao da ima sedmoro unučadi, nakon što je u petak prvi put javno priznao svoje sedmo unuče u izjavi za magazin "People".

Riječ je o četvorogodišnjoj djevojčici koja je kćerka njegovog sina Hantera.

Tokom razgovora, otkrio je da malo gleda televiziju, ali da stalno gleda filmove u bioskopu u Bijeloj kući, dodavši da mu je trenutno prvi na listi filmova koje tek treba da odgleda - "Openhajmer" koji se bavi razvojem atomskih bombi koje su SAD bacile na Japan u Drugom svjetskom ratu.