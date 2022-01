Bajden: Rusija bi mogla napasti Ukrajinu u februaru

VAŠINGTON - Američki predsjednik Džo Bajden upozorio je da postoji "izrazita mogućnost" da bi Rusija mogla napasti Ukrajinu idućeg mjeseca, saopštila je Bijela kuća.

Rusija u međuvremenu tvrdi da postoji malo optimizma u rješavanju krize nakon što su SAD odbacile glavne zahtjeve Rusije.

Istovremeno Rusija poriče da planira napad.

Američki predsjednik je to komentarisao u telefonskom razgovoru s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u četvrtak.

"Predsjednik Bajden rekao je da postoji jasna mogućnost da bi Rusi mogli napasti Ukrajinu u februaru. On je to javno rekao i mi na to upozoravamo mjesecima", rekla je portparol Savjeta za nacionalnu sigurnost Bijele kuće Emili Horn.

Tokom razgovora, Bajden "ponovo je potvrdio spremnost Sjedinjenih Država zajedno sa svojim saveznicima i partnerima da odlučno odgovore ako Rusija napadne Ukrajinu", navodi se u saopštenju Bijele kuće, prenosi BBC.