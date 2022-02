Bajden: Terorista raznio sebe i porodicu

VAŠINGTON - Američki predsjednik Džozef Bajden na pres konferenciji povodom smrti lidera Islamske države, Abua Ibrahima al-Hašimija al-Kurajšija, rekao je da je on ubio sebe i porodicu.

"Zahvaljujući hrabrosti naših vojnika, ovog groznog vođa terorista više nema. Uputio sam Ministarstvo obrane da poduzme sve mjere da izbjegnu civilne žrtve. Namjerno smo poslali specijalce i nismo koristili udar dronom kako bi izbjegli civilne žrtve. Ali, terorista je odlučio dići cijeli treći sprat kuće u zrak, uzevši sa sobom više članova vlastite porodice, baš kao što je napravio i njegov prethodnik", rekao je Bajden.

Bajden je dodao da će zauvijek biti zahvalni vojnicima i članovima njihovih porodica obitelji.

"Ova operacija svjedoči o američkom dosegu i posvećenosti da uništimo teroriste gdje god da se nalaze na svijetu. Nastavit ćemo raditi s našim partnerima u Siriji i Iraku te kurdskim pešmergama", istakao je Bajden.

"Ova operacija poslala je snažnu poruku svim teroristima širom svijeta - pratit ćemo vas i naći ćemo vas", rekao je Bajden.

Takođe, novinar influenser je objavio snimak na kom se jasno čuje pucnjava koja je nastala kad su Amerikanci okružili kuću u kojoj se krio nasljednik Abu Bakr al-Bagdadija.

NEW -- U.S. forces & helicopters have opened fire on the surrounded house in Dayr Balut, #Atmeh. Audio clear here:pic.twitter.com/5zDPFSOz5R