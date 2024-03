Bajden: Za par dana znaćemo da li Hamas pristaje na prijedlog sporazuma

VAŠINGTON - Američki predsjednik Džozef Bajden izjavio je danas da će se "za nekoliko dana znati" da li Hamas pristaje na prijedlog sporazuma o taocima koji je trenutno na pregovaračkom stolu.

"Dogovor o taocima je trenutno u rukama Hamasa. Postoji racionalna ponuda na koju su pristali Izraelci. Znaćemo za nekoliko dana da li će prijedlog prihvatiti i Hamas", rekao je Bajden novinarima prije nego što se ukrcao u predsjednički avion u Merilendu.

On je ukazao da prekid vatre mora biti uspostavljen jer, kako je upozorio, "ako dođemo u situaciju da se ovo nastavi tokom Ramazana, to bi moglo biti veoma, veoma opasno", prenosi Tajms of Izrael.

Upitan da li vrši pritisak na Izrael da dozvoli da veće količine pomoći udju u Pojas Gaze, Bajden je rekao da o tom pitanju vrlo naporno radi sa izraelskom stranom.

"Moramo imati više pomoći u Gazi. Nema izgovora. Nijednog", rekao je američki predsjednik.

