Bajden drijemao tokom susreta s izraelskim premijerom

VAŠINGTON - Američki predsjednik Džo Bajden uhvaćen je kako drijema tokom sastanka s izraelskim premijerom Naftalijem Benetom u petak u Bijeloj kući.

Snimak na kojem se čini da Bajden spava dok Benet gleda ka njemu i govori o povezanosti dvije zemlje postao je viralan na društvenim mrežama, prenose svjetski mediji.

Pokrenuta je i rasprava pod haštagom SleepyJoe u kojoj su korisnici društvenih mreža analizirali da li je američki predsjednik, koji je sjedio sa blago spuštenom glavom i prekrštenim rukama, zaista spavao tokom sastanka.

Joe Biden appears to have fallen asleep during a meeting with the Prime Minister of Israel. pic.twitter.com/wdqHRmKC3G