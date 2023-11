Bajden i Đinping razgovarali četiri sata, evo šta su dogovorili (VIDEO)

SAN FRANCISKO - Američki predsjednik Džo Bajden i kineski lider Si Đinping dogovorili su se tokom razgovora u San Francisku da njihove zemlje nastave komunikaciju na nivou dvije vojske i da sarađuju u borbi protiv trgovine drogom.

"Dvojica lidera su razgovarala oko četiri sata na imanju u blizini San Franciska i dotakli se niza osetljivih tema koje su doprinele zahlađenju odnosa SAD i Kine", prenosi Glas Amerike

Američki predsjednik je ocijenio da je uspjeh sastanka u tome što su Si Đinping i on "jednostavno razgovarali, bili otvoreni jedan prema drugom, tako da nema nesporazuma."

Bajden je rekao da su se saglasili da nastave vojne kontakte koje je Kina prekinula kada je tadašnja predsjedavajuća Predstavničkog doma Nensi Pelosi posjetila Tajvan u avgustu 2022. godine.

"Vraćamo se direktnim, otvorenim, jasnim komunikacijama na direktnoj osnovi", rekao je predsjednik SAD.

President Biden and Xi Jinping just went out for a walk as they conclude their bilateral talks in San Francisco. pic.twitter.com/3VpIfAKXIN