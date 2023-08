Bajden može biti udaljen s dužnosti?

VAŠINGTON - Sve je više pitanja kako će na popularnost Džoa Bajdena uticati problemi s kojima se suočava njegov sin, Hanter. U ovom trenutku desničarski američki mediji likuju zbog rezultata kongresne istrage o Hanteru Bajdenu, dok tradicionalni pobornici Demokrata tumače kako to što je Džo Bajden evidentno lagao da se nije sastajao s poslovnim partnerima sina Hanter zapravo nevažno jer su - pričali o vremenu.

Oba vodeća kandidata u američkoj predsjedničkoj trci 2024., Donald Tramp i Džo Bajden, suočavaju se s istragama koje teoretski mogu vrlo značajno uticati na ishode njihovih kampanja. U taboru Republikanaca čini se kako više istraga i već pokrenutih tužbi ne smetaju previše Trampu da s 54-odstotnom podrškom dominira predizborima na nivou stranke, ali je nejasno da li će uz pokrenute procese uopšte biti u poziciji da završi kampanju, prenosi "Jutarnji".

Utisak je da je Džo Bajden u političkoj nevolji jer je nejasno kako će birači reagovati na pojačane sumnje da je njegov sin finansijski eksploatisao njegovu svojevremenu poziciju potpredsjednika te se od njega mora distancirati. Nezgodna je to situacija u kojoj prosječni Amerikanac prati kako se američki predsjednik distancira od lika i djela vlastitog sina.

"Predsjednik Odbora za nadzor Predstavničkog doma Džejms Komer rekao je da je Devon Arčer potvrdio u svom pojavljivanju u ponedjeljak da je predsjednik Bajden 'lagao američkom narodu kada je rekao da nije imao saznanja o poslovima svog sina i da nije bio umiješan'. Komerovi komentari dolaze nakon što je Arčer, bivši poslovni saradnik i dugogodišnji prijatelj Hantera Bajdena, satima sjedio pred Odborom za nadzor Predstavničkog doma na saslušanju iza zatvorenih vrata u ponedjeljak", naglašava "Fox News" te objašnjavaju: "Arčer je rekao da je Hanter stavio svog oca, tadašnjeg potpredsjednika Džoa Bajdena, na spikerfon dok se sastajao s poslovnim partnerima najmanje 20 puta. Arčer je opisao kako je Džo Bajden pozvan na telefon da proda 'brend'. Džo Bajden bio je 'brend' koji je njegov sin prodavao širom svijeta kako bi obogatio porodicu Bajden', rekao je Komer. 'Kada je Džo Bajden bio potpredsjednik Sjedinjenih Država, pridružio se večerama Hantera Bajdena sa svojim stranim poslovnim saradnicima lično ili putem zvučnika preko 20 puta. Kada je vlasnik Burisme bio suočen s pritiskom ukrajinskog tužioca koji je istraživao kompaniju zbog korupcije, Arčer je posvjedočio da su rukovodioci Burisme tražili od Hantera da 'nazove D.C. nakon sastanka upravnog odbora Burisme u Dubaiju', nastavio je Komer.

Ovakvo svjedočenje u interpretaciji "Fox Newsa" izrazito je nezgodno za Bajdena zbog poslova Hantera ne samo u Ukrajini, nego i u Kini, tj. državama na kojima je upravo fokus američkih vanjskopolitičkih i obavještajnih akcija Sjedinjenih država.

"New York Times" pak u svojem izvještaju o kongresnom saslušanju partnera Hantera Bajdena prepoznaje potpuno drugačije naglaske nego "Fox News". Donosimo njihovu relativizaciju slučaja u nekoliko pasusa: "Svjedok je bio vrlo, vrlo dosljedan da nijedan od tih razgovora nikada nije imao veze s bilo kakvim poslovnim poslovima ili transakcijama', rekao je predstavnik Dan Goldman, demokrata iz Njujorka i član Nadzornog odbora koji je učestvovao u intervjuu. 'Bili su to čisto ono što je on nazivao neobaveznim razgovorom.' Transkript intervjua nije odmah objavljen. Kongresni transkripti obično prolaze proces pregleda prije nego što se dovrše. Predstavnik Džejmi Raskin iz Merilenda, vodeći demokrata u komisiji, rekao je da je g. Arčer posvjedočio da je gospodin Bajden često razgovarao sa svojim sinom nakon prerane smrti njegovog brata, Beau Bajdena, 2015., te da 'predsjednika Bajdena nikada nisu pitali da, niti je preduzeo bilo kakve službene radnje u vezi' s poslovnim interesima Hantera Bajdena. Gospodin Arčer je takođe rekao da nema saznanja o neprovjerenim navodima anonimnog doušnika da su predsjednik Bajden i Hanter Bajden primili milione dolara mita, potkopavajući tvrdnju koju su razglasili republikanci."

Ovo su poprilično čvrste teze s obzirom da se ispostavilo kako je Džo Bajden zaista lagao o susretima s partnerima sina Hantera, a na "Fox Newsu" pak dižu atmosferu progona Bajdenovih najavljujući nove dokaze: "Komer je rekao da će Vijeće Predstavničkog doma za nadzor i odgovornost 'nastaviti pratiti trag novca Bajdenovih i intervjuisati svjedoke kako bi se utvrdilo jesu li strani akteri ciljali Bajdenove, je li predsjednik Bajden kompromitovan i korumpiran, a naša nacionalna sigurnost ugrožena'… Arčer, koji je bio član odbora ukrajinske kompanije za prirodni gas Burisma Holdings zajedno s Hanterom početkom 2014., rekao je zakonodavcima da je vrijednost dodavanja Hantera u odbor bila izgradnja 'brenda' firme. Arčer je, prema Komeru, potvrdio da je tadašnji potpredsjednik Džo Bajden bio 'brend'. Arčer je takođe posvjedočio da bi 'Burisma propala da 'brend' nije vezan za nju. Arčer je rekao da vjeruje da su Hanter Bajden u upravnom odboru i 'brend Bajden' pridonijeli dugovječnosti Burisme, prema Komerovoj kancelariji, te sugerisao da bi ljudi bili 'zastrašeni da se legalno petljaju s Burismom zbog brenda Biden'."

Ako "Fox Newsu" nisu spremni radikalno fabrikovati činjenice iz kongresnih istraga, sljedeći dio njihovog izvještaja mogao bi biti vrlo štetan za Bajdenove i Demokrate:

"U međuvremenu, Arčer je svjedočio o interakciji u decembru 2015., koja je uključivala izvršnog direktora Burisme Mikolu Zločevskog i Vadima Pozarskog - izvršnog direktora kompanije. Arčer je rekao da su Zločevski i Pozarski 'vršili stalni pritisak na Hanntera Bajdena da dobije pomoć od D.C.' u smjeni ukrajinskog tužioca Viktora Šokina. Šokin je istraživao Burismu zbog korupcije. Prema izvoru, Arčer je svjedočio da su 4. decembra 2015. Hanter Bajden, Zločevski i Pozarski 'nazvali D.C.' raspraviti stvar. Arčer je svjedočio da su se Bajden, Zločevski i Pozarski odmakli kako bi obavili poziv. Nije jasno jesu li Hanter i čelnici Burisme razgovarali direktno s Džoom Bajdenom o tome. U to je vrijeme, međutim, Džo Bajden bio zadužen za američko-ukrajinsku politiku za Obaminu administraciju. Izvor je rekao da je Arčer svjedočio da je samo nekoliko dana kasnije, 9. decembra 2015., Džo Bajden otputovao u Ukrajinu i održao govor. Bajden je tokom govora rekao da vlada treba popraviti ukrajinsko tužilaštvo."

"Fox News" ponavlja tezu kako je jedna od istraga FBI-a pokazala da su Džo i Hanter Bajden prisilili Zločevskog da im plati milione dolara kako bi mu pomogli riješiti se Šokina.

Ovo je samo dio priče o dinastiji Bajden. Poznato je da je Bajden tokom kampanje 2020. tvrdio da niko iz njegove porodice nije primio novac iz Kine, ali se ispostavilo da su Hanter Bajden i njegovi partneri naplatili milione. Čak je i "New York Times" u svom izvještaju primijetio da potparolka Bijele kuće, Karin Žan-Pjer, nije tako tvrda u demantovanju tvrdnji da se aktuelni predsjednik sastajao s poslovnim partnerima sina Hantera niti je s njima vodio razgovore o poslovima nego istrajava samo na tezi kako predsjednik nikada nije "imao biznis sa svojim sinom".

Znači li to u osnovi da nisu imali zajedno registrovanu kompaniju ili da doista nije imao nikakvog posla sa sinovljevim partnerima?

Republikanci najavljuju Bajdenov opoziv, što su, s obzirom na većinu u Kongresu, spremni odraditi vrlo agresivno te podsjećaju kako su opozivi protiv Niksona i Klintona pokretani jer se utvrdilo da su obojica lagali.

Hanter Bajden nalazi se i u vrlo neugodnoj situaciji zbog toga jer je utvrđeno da nije platio oko 100.000 dolara poreza. Nagodio se s tužilaštvom, ali se sudija u tom slučaju iznenadila uslovima nagodbe te je konstatovala kako je ne može prihvatiti. Hanter Bajden u sukobu je sa zakonom i zbog toga jer je kupio pištolj, iako kao registrovani i liječeni ovisnik na to nije imao pravo, zaključuje "Jutarnji list".