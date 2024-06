Bajden na neobičan način čestitao rođendan Trampu: "Od jednog starca drugom" (VIDEO)

Aktuelni predsednik SAD uputio je svom najljućem političkom rivalu, koji je danas napunio 78 godina, specijalnu rođendansku čestitku.

Donald Tramp puni 78 godina u petak, što je prekretnica koja će podsetiti birače da su dva glavna kandidata za predsjednika SAD ove godine najstariji ikada koji su tražili tu funkciju, piše Rojters.

Starost i mentalna oštrina bili su u centru takmičenja između republikanca Trampa i njegovog demokratskog rivala, predsjednika Džoa Bajdena, često dobijajući više pažnje nego suštinska politička pitanja u pripremama za izbore 5. novembra.

Javne ankete pokazuju da su Amerikanci više zabrinuti zbog poodmaklih godina Bajdena, koji ima 81 godinu. Ali sa 78 godina, Tramp je samo tri i po godine mlađi i bio bi najstarija osoba ikada inaugurisana ako osvoji drugi mandat.

Tramp će održati govor u petak na rođendanskoj proslavi koju su za njega organizovali u Vest Palm Biču na Floridi, grupa vatrenih pristalica zvana Club 47 USA.

Tokom kampanje, Tramp nije eksplicitno pravio pitanje zbog Bajdenovih godina, ali je pokušao da iskoristi svaku verbalnu grešku svog protivnika, kao i Bajdenov usporen hod, kako bi ga predstavio kao neprikladnog za Ovalni kabinet.

"Nije stvar u godinama, već u mentalnoj sposobnosti," rekla je portparolka Trampove kampanje Kerolin Levit, tvrdeći da birači mogu vidjeti kontrast između Bajdena i Trampa, kojeg je opisala kao "oštrog kao žilet sa elitnom izdržljivošću."

Bajden je odgovorio na pitanja o svojim godinama tako što je biračima rekao da se fokusiraju na njegova postignuća na funkciji kao dokaz njegove oštrine i snage. Takođe je opisao Trampa kao prijetnju demokratiji zbog njegovih napora da preokrene izbore 2020. godine i kritikovao njegove ponekad nesuvisle govore, kao i njegovo upotrebljavanje zapaljive retorike protiv imigranata.

"Srećan 78. rođendan, Donalde. Uzmi to od jednog starca drugom: Godine su samo broj", Bajden je objavio na društvenoj mreži X zajedno sa kratkim videom u kojem su prikazana njegova djela i politike u kontrastu sa Trampovim. "Ovi izbori, međutim, su izbor."

Happy 78th birthday, Donald. Take it from one old guy to another: Age is just a number. This election, however, is a choice. pic.twitter.com/8KssiJuJwQ