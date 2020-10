Bajden na reklame potrošio najviše u istoriji izbora

VAŠINGTON - Bivši američki potpredsjednik Džo Bajden potrošio je za televizijsko i elektronsko oglašavanje tokom aktuelne izborne kampanje više od bilo kog drugog predsjedničkog kandidata u američkoj istoriji.

Bajdenova kampanja za novembarske predsjedničke izbore do sada je potrošila više do 582 miliona dolara na TV oglašavanje, navodi se u izvještaju kompanije Advertajzing Analitiks i dodaje da je kampanja njegovog protivkandodata Donalda Trampa do sada koštala oko 342 miliona dolara.

Kako prenosi vašingtonski dnevnik Hil, samo u proteklih nedjelju dana, Bajdenov izborni štab je potrošio oko 45 miliona dolara na televizijske nastupe, što je više čak i od rekorda koji je postavio bivši gradonačelnik Njujorka, Majkl Blumberg, tokom predizborne kampanje za stranačke izbore za demokratskog predsjedničkog kandidata.